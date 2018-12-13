"Güvenli Yarınlara İlk Adım Projesi" olumlu yönde ilerliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 il emniyet müdürlüğünde toplum destekli polislik şube müdürlükleri vasıtasıyla yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında “Güvenli Yarınları İlk Adım Projesi” kapanış töreni ve “İletişim yoluyla dolandırıcılık” konulu kısa film yarışmasının ödül töreni yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen törende Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Şule Bodur, proje faaliyetlerini tanıttı ve hedeflerini anlattı.

“Gençlerimize yönelik birçok faaliyet hayata geçirildi”

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise yürütülen projenin çalışmalarında polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve vatandaşların güvenlik hizmetlerine katılmalarının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu kapsamda 2013 yılından itibaren Samsun'da çocuk ve gençleri koruma destek programı çerçevesinde birçok projenin hayata geçirildiğini ifade eden Yavuz, “2018 yılı içerisinde yürütülen güvenli yarınlara ilk adım projesi kapsamında çocuk ve gençlerimize sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine fayda sağlayacak etkinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda tüm düzeyde eğitim gören toplam 8 bin öğrencimize eğitici ve bilgilendirici seminerler verildi. Çocukların tarihi bilgilerinin artması ve milli kimlik duygusunun gelişmesi adına Bursa ve Çanakkale'ye gezi faaliyetleri düzenlendi. Çocuk ve gençlerin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla izcilik faaliyetleri düzenlenmiştir. Engelli gruplara karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla aileleriyle birlikte engelli öğrencilerimize yönelik belediyemize ait atlı spor tesislerine etkinlik düzenlenmiştir. İlimizin markası olarak kabul ettiğimiz Samsunspor-Keçiörengücü maçında öğrencilerimize birlikte katılım sağlanmış farkındalık oluşturmak adına da sporda kazanan her zaman dostluk ve kardeşlik olsun sloganını kullandığımız pankart açılmıştır. Lise öğrencilerimizi kapsayacak şekilde iletişim yoluyla dolandırıcılık konulu ödüllü kısa film yarışması düzenlenmiştir” dedi.

“Öğrencilerimizin vatandaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor”

Projenin amaçları hakkında da bilgi veren Yavuz, “Çocuk ve gençlerin doğru davranış modellerini öğrenmelerini ve alışkanlık haline getirmelerini, örnek bireyler olabilmeleri adına kendi potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje faaliyetlerinin hem aileler hem de çocuk ve gençler üzerinde emniyet teşkilatlarına duyulan güvende olumlu izlenimler bıraktığı düşünülmektedir. Öğrencilerimizin vatandaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi ile ülkelerine ve yaşadıkları sosyal çevreye faydalı birer vatandaş haline gelmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, “İletişim yoluyla dolandırıcılık” konulu kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül törenine ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ve öğrenciler katıldı.