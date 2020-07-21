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Güvenlik görevlisi susuz kalan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Samsun’da bir hastanede görevli güvenlik görevlisi hastane bahçesinde gördüğü susuzluktan sıcaktan bunalan köpeğe şefkat göstererek eliyle su içirdi.

Samsun'da bir hastanede görevli güvenlik görevlisi hastane bahçesinde gördüğü susuzluktan sıcaktan bunalan köpeğe şefkat göstererek eliyle su içirdi.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli güvenlik görevlisi hastane bahçesinde karşılaştığı sıcaktan bunalım susuz kalan sokak köpeğine şefkat gösterip eliyle su içirdi. Güvenlik görevlisinin elinden su için köpek uzun süre hastane bahçesinden ayrılmadı.

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