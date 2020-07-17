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Güvenlik görevlisini darp ederek cüzdanını gasp etti

Samsun’da bir özel güvenlik görevlisini darp ederek cüzdanını gasp ettiği iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bir özel güvenlik görevlisini darp ederek cüzdanını gasp ettiği iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi E.G.'yi darp ederek cüzdanını gasp eden kimliği belirsiz bir kişi kaçtı. Hastaneye kaldırılan E.G. polise şikayette bulundu.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri gasp olayının şüphelisinin bir başka kavgada bıçakla yaralanan U.D. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan U.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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