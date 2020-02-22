Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: “3. Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz”

Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Dünyada bir akıl tutulması var ve biz bu akıl tutulmasının karşısında toprak bütünlüğümüzü, vatanın bekasını ve kendi içimizdeki nüfuzumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz” dedi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve gazeteci Ceyhun Bozkurt, Karadeniz 6. Kitap Fuarı'na katılarak ‘Mavi Vatan' konulu bir konferans verdi. Yapılan konferansta iki konuşmacı da yaşanan tarihsel ve güncel olayları değerlendirerek şu anda bir 3. Dünya Savaşı yaşandığını savundu.

Mete Yarar, “Dünyada 194 ülke var. Bunun 64 tanesi Avrupa kıtasında, diğerleri diğer coğrafyalarda. Çatışma alanı olarak belirlenen alan sayısı tam 42 tane. Yani 194 ülkeden 60'ını çıkarırsanız geriye kalıyor 130. Diğer kalan ülkelerden de 3'te 1'i bir savaş yaşıyor. Adını öyle koyalım. Bugünün coğrafyasına baktığınızda şöyle okumanızı tavsiye ederim: Çok acı bir tabir olacak ama biz aslında bir 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Adını öyle koyalım. Dünya eşi benzeri olmamış bir mezalimin, eşi benzeri olmamış bir sivil katliamının, silahlanmanın ve çatışmanın, ırkçılığın hatta köleliğin yaşandığı bir dönemi yaşıyor. Bazen konuşuruz ya cahiliye dönemi deriz. Dünyanın aklı tutulmuş gibi davranıyor. Aklını kaybetmiş gibi davranıyor. Bizim yaşadıklarımız yalnızca şahsımıza ait değil. Dünyada bir akıl tutulması var ve biz bu akıl tutulmasının karşısında toprak bütünlüğümüzü vatanın bekasını ve kendi içimizdeki nüfuzumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Ceyhun Bozkurt, “Bir kere şunu görmek lazım: 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. Tabiri caizse öncü çarpışmaları denebilir. Öncüyü de geçmek üzere. Adım adım ana çarpışmalara doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlelerine bakın dünyanın her tarafında şu an tabiri caizse kaosu besliyor. Suriye'de Türklerin kaşını gözünü sevmediği için bu politikayı izlemiyor. Bir küresel politika belirlemiş ve bu küresel politika için Türkleri, Kürtleri Arapları, Farsları yok etmeyi göze alıyor. Kendi dininden farklı mezhepten insanları yok etmeyi göze alıyor. Bu strateji çerçevesinde ilerliyor” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında soruların dinleyicilerden soruların kabul edilmesiyle konferans son buldu.