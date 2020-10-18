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“Güz Türküleri” konseri sanatseverlerle yeniden buluşuyor

Anadolu coğrafyasının eşsiz melodilerinin seslendirildiği “Güz Türküleri” konseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde tekrar düzenleniyor.

Anadolu coğrafyasının eşsiz melodilerinin seslendirildiği “Güz Türküleri” konseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde tekrar düzenleniyor.


Konser 20 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de sanatseverlerin kalplerini tekrar ısıtacak. Sadece 134 kişinin katılım sağlayabileceği “Güz Türküleri” piyanolu şan konserinde “Bahçalarda Mor Meni” ve “Çalın Davulları”, “İntizar”, “Aman Avcı” gibi Anadolu'nun yüzyıllar boyunca işlediği motiflerin yer aldığı parçalar sanatseverler için seslendirilecek.

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