Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Hacı Osman Deresi temizleniyor.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nde başlayan temizlik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Başkan Özdemir, “Dere yatağının temizlenmesi hem halkımızın sağlığı hem de ilçemizin sel ve su taşkınlarına karşı korunması önemli” dedi.

Havza ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin Bahçelievler, Çay ve Yeni Mescit Mahallelerinden geçmekte olan bin 100 metrelik bölümü ikinci bölümü için Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Havza Belediyesi iş birliği ile çalışma başlatıldı. Hacı Osman Deresi yatağında yapılan çalışmalara Havza Belediyesi tarafından araç desteği veriliyor.

Çalışma alanın ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bir süre çalışmaları inceleyerek SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Sebahattin Özdemir çalışmalar kapsamında Hacı Osman Deresi yatağının 500 metrelik kısmının temizlik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce derenin ilk etabı tamamlanmıştı. Şimdi ise ikinci etap temizlik çalışmalarımıza SASKİ ile başladık. Dere yatağının temizlenmesi hem halkımızın sağlığı hem de ilçemizin sel ve su taşkınlarına karşı korunması önemli. Havza Belediyesi olarak bizlerde çalışmalara destek vermekteyiz. Yapılan çalışma ile 3 mahallemizden geçmekte olan Hacı Osman Deresi'nin bin 100 metrelik bölümü temizlenecek. Yağmur sezonu öncesi yapılan bu çalıma ile sel riski de ortadan kalkacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve SASKİ yetkililerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Çalışmaları takip eden Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Çalışkan ise Havza Belediye Başkanı Özdemir ve Kayan'a teşekkür ederek, “Dere yatağı zaman içerinde ağaç ve diğer bitki örtüsü ile kaplanmıştı. Bu da hem sel riski hem de yılan gibi hayvanlardan dolayı tehdit oluşturuluyordu. Yapılan çalışmalar ile bu riskler ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir'e Havza Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük eşlik etti.