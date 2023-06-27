Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Liman Mahallesi mevksinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa Ç. idaresindeki 55 AKE 320 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sefa Özdemir'in kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.