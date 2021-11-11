Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Yıldıray Çınar Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AOA 32 plakalı hafif ticari araç ile 05 FK 297 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ile yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.