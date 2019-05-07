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Hafif ticari araç sulama kanalı çarptı: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın sulama kanallarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın sulama kanallarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bafra-Kolay yolunda 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kolay'dan cenaze evinden taziyeden dönen İsmail Şahin (69) idaresindeki 55 JY 541 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yağmurca mevkisinde yoldan çıkarak sulama kanallarına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü İsmail Şahin ve araçta bulunan Perihan Şahin (76) ile Dursun Hatun (54) olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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