Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın otomobile çarpıp takla atarak orta refüjdeki demir korkulukları parçalayıp ters döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ameer Hasan Abdulkadhim AL-Helli idaresindeki 55 MA 2180 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamete seyir eden Hasan Kamil Küçük yönetimindeki 55 KT 131 plakalı otomobile çarpıp yoldan çıkarak takla atıp orta refüjdeki demir korkulukları parçalayıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü Ameer Hasan Abdulkadhim AL-Helli ile Abdulrahem Hakem Ahmed Al-Dulaımı, Ali Rasheeed, Mahmoud Asy Hammod yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Declet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.