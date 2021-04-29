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Hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Murat T. idaresindeki 55 JU 138 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Selim Camisi önünden bisikletiyle yolun karşısına geçmekte olan Kadir D'ye çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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