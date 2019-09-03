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Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Dün gece Samsun-Sinop kara yolunda meydana gelen kazada, Samsun istikametine seyir halinde olan İsmail K.(59) yönetimindeki 55 JR 086 plakalı hafif ticari araç, Cetinkaya Köprüsü'nde önünde aynı istikamette gitmekte olan olan Osman Yücel(67) yönetimindeki 55 NY 496 plakalı motosiklete çarptı.


Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince önce Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesin Hastanesine sevk edildi. Yaralı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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