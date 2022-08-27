İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hafif ticari aracın üzerinde taşınan kanepe görenleri şaşırttı

Samsun’un Terme ilçesinde üzerinde kanepe ile trafikte seyir halinde olan hafif ticari araç görenleri şaşırttı.

Samsun'un Terme ilçesinde üzerinde kanepe ile trafikte seyir halinde olan hafif ticari araç görenleri şaşırttı.


İlçenin Kozluk Mahallesi civarında otomobilinin tavanında kanepe taşıyan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hafif ticari aracını bir kamyonet gibi kullanan sürücü, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.


Görüntülerde sürücü kanepe yüklü aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra kavşaktan dönmesi sonrası gözlerden kayboldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.