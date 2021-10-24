Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Murat C. idaresindeki 55 JT 860 plakalı hafif ticari araca ara yoldan gelen Aziz Ü.'nün kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kaza yaralanan motosiklet sürücüsü Aziz Ü., 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.