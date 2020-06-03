Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çilhane Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Özer idaresindeki 34 GL 9069 plakalı hafif ticari araç ile Rafet Üresin'in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Samet Şimşek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.