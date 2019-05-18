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Hakan Mengüç, Samsun'da hayranlarıyla buluştu

Yazdığı kitaplar, verdiği seminerler ve kendine özgü üflediği ney ile adından sıkça söz ettiren Hakan Mengüç, 100.

yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'da hayranlarıyla buluştu.


Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi (AVM) Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı etkinliklerine Hakan Mengüç konseri ile devam etti. Verdiği seminerler, kendine özgü üflediği ney çalışmaları ve yazdığı kitaplar ile dikkat çeken Hakan Mengüç, 2018 yılında "Ben Ney'im" ismiyle çıkardığı ilk kitabı ile aylarca Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer almıştı. İkinci ve son kitabı olan "Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter" adıyla çıkardığı kitabı ise hala Türkiye'nin en çok listesinde yerini koruyan Mengüç, Bulvar AVM meydanında verdiği konser ile Samsunlu hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Mengüç, yoğun ilginin olduğu konserde hikayeler de anlattı.


Bulvar AVM'de ayrıca halk dansları gösterisi, Sevgi Orkestrası dinletisi, DJ performansları ve mapping gösterisi de yapıldı.

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