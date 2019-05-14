Hakkari şehidinin cenazesi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin cenazesi Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı.

Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkisinde yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari merkezdeki dağ komanda tugayında askeri tören düzenlendi. Ardından Türk Yıldızları'na ait askeri uçakla memleketine uğurlanan şehit Demirci'nin cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılandı.

Şehidin henüz bir yıllık eşi Nurdan Demirci tarafından gözyaşları ile karşılanan cenaze, daha sonra Ordu'nun Çatalpınar ilçesine doğru yola çıktı. Şehit Demirci, Çatalpınar ilçe merkezinde cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Çarşamba Havalimanı'ndaki törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu ve Samsun'dan askeri ve idari mülki amirleri ile şehidin yakınları katıldı.