İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu suçundan 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.E.'yi Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.E., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.