Hakkında 8 yıl hapis bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, ihbar sonucu polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da tutuklu bulunduğu yarı açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen O.K. isimli şahıs, yapılan ihbarı sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkan O.K., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.