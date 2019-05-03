Halk Eğitim Merkezi'nden 100. yıl etkinlikleri

SAMSUN (İHA) – İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nce, Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yüz farklı eser ile sergi ve konser gerçekleştiriyor.

Bulvar AVM önünde kurulan stantta sanatçılar tarafından halka açık şekilde Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserleri seslendiriliyor. Alanda ayrıca, Halk Eğitim Merkezi el sanatları usta öğreticilerinin ürettikleri eserler sergileniyor ve kursiyerler 19 Mayıs'a özel kara kalem çalışmaları yapıyor. Etkinliklerle halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Etkinlikler, 17.00-19.00 saatleri arasında 12 Mayıs'a kadar sürecek. Etkinliklerden memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar ise 19 Mayıs'ın 100. yılına yakışır etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi.