Halk Ozanı Aşık Dertli Kul Cafer'in adı parka verildi

73 yaşındaki Aşık Dertli Kul Cafer'in adı Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir parka verildi.

1946 yılında Tokat'ın Niksar ilçesi Akgüney köyünde doğan Halk ozanı Cafer Kul'un ismi Samsun Atakum Belediyesi tarafından Atakum ilçesi İstiklal Caddesi 3106. Sokak'ta bulunan parka verildi. Kışları Samsun'da, yazları ise Tokat'ın Niksar ilçesinde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası olan Cafer Kul, hayatı boyunca birçok eseri ve ödülü bulunuyor. Aşık Dertli Cafer Kul'a 1995 yılında Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından 'Halk Ozanı' unvanı verildi. Toplamda 250 adet müzik eseri bulunan Cafer Kul, 3 kitabı ve birçok onur ödülünün sahibi. 2012 senesinde geçirdiği felç yüzünden artık sazını çalamayan Halk Ozanı Cafer Kul, emekli olarak hayatına devam ediyor.

Âşıklığa gördüğü bir rüya ile başladığını belirten Aşık Dertli Kul Cafer, "Bir gün Ankara radyosunu açıp üstadım Âşık Veysel'i dinlerken derin bir uykuya dalmışım; iri yarı, buğday benizli, baba yiğit bir derviş gördüm. Dervişin bir elinde tası, bir elinde asası vardı. Derviş asasını yere vurup yanıma geldi, uyan Allah'ın kulu uykudan iç bu acı hayattan, sende Aşık Veysel gibi aşık olasın, üstadın Abdus Samet olsun, dedi. Tekrar asasını yere vurup yanımdan kayboldu. Aniden uykudan uyanıp ayağa kalkmışım, babama bir sözde bulundum, baba beni okula vermedin bana bir saz al ben aşık olacağım dedim. Merhum babamdan Allah razı olsun, bana bir saz aldı. Üçpınar köyümüzün azası; merhum Mustafa Kandıra üstadımdan saz dersi aldım. Biraz yetiştikten sonra kendimi daha iyi yetiştirmek için Samsun Konservatuvarı hocalarından Ali Keleş hocamdan bağlama dersi aldım. Edebiyatçı hocalarımdan edebiyat dersi aldım. Hocalarımdan saz nasıl çalınır, beste, güfte, kafiye, hece vezni nasıl yapılır diye bunları öğrendim. Başarılı günüm de oldu başarısız günüm de oldu ancak çalışmaktan yılmadım" dedi.

En Büyük destekçisi eşi Hatice Kul

Hayatta en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade eden Kul, "Bütün başarılarımda yanımdaydı. Küçük yaşta evlendik. Bütün dertlere sıkıntılara birlikte göğüs gerdik. Yaptığım bestelere ilham kaynağım oldu. O benim her şeyim. Felç olduktan sonra bana hep yardım ediyor" diye konuştu.

Birçok başarı ve ödüle sahip Halk Ozanı Cafer Kul

10 sene boyunca gurbet yaşayan Cafer Kul bu süreçte araştırma ve çalışma yapmaktan vazgeçmediğini belirtti. Birçok televizyon ve radyo programı yaptığını söyleyen Kul, "1977 yılında başarıya ulaştım ve Ankara Radyosu TRT 1'de program yaptım. 1982 yılında Dostlar Merhaba, 1985'te Dertli Sazım, 1991'de Gerçek Âşık İsen Hakka Bağlan adlı 3 adet kitap çıkardım. Kitaplarım internet de, İngiliz Kütüphanesinde, Kültür Bakanlığımızın arşivlerinde yayınlandı. Kültür Bakanlığımızın açmış olduğu TBMM Atatürk yarışmalarına, Konya Mevlana yarışmalarına katıldım. Bakanlığımızın antoloji, kitap, dergi, gazete, yöresel televizyon ve radyolara çıktım. Şölenlere katılıp dergilerde ve kitaplarda yer aldım" şeklinde konuştu.

Bir sene boyunca isimsiz kalan parka adını verilmesine mutlu olan Kul, Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveciye ve Başkan Yardımcısı Muzaffer Yıldız'a teşekkür etti. Halk Ozanı Aşık Dertli Kul Cafer'in 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı hocalarından Öğr. Gör. Ramazan Tilki tarafından Tokat'ın Niksar ilçesinde mezarı başına heykeli dikilmişti.