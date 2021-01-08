Halk pazarlarında kısıtlama hareketliliği

Tüm Türkiye'de bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Samsun'da halk pazarlarında alışveriş hareketliği yaşandı.

Samsun'un en büyük halk pazarlarından biri olan Modern Pazarı'nda cumartesi günü kurulan halk pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü kuruldu. Vatandaşlar, gerekli korona virüsü tedbirlerinin alındığı pazar yerinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar.

“Tezgah araları açıldı insanlar tezgahlarda daha da yakınlaştı”

Tedbirler kapsamında pazar tezgahlarının küçülmesinin ve diğer pazar tezgahlarıyla aralarına mesafe bırakılması nedeniyle insanların daha küçük tezgahlar önünde öncesine göre daha sıkışık bir halde alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden pazarcı Abdullah Tekinaslan, “İşler normal seviyede gidiyor. Pandemi öncesine göre işlerimiz daha düşük. Pazar yerlerinde tedbirler kapsamında tezgah araları uzatıldı. Bu tezgah açanlar için de vatandaşlar için de sorun oluyor. 10 metrelik tezgah 5 metreye düştü bu sefer de insanlar tezgahlara yığılıyor. Şu an uygulanan sistem eskisinden daha kötü oldu. İnsan kalabalığının önüne geçmek için bu pazar 2 taraflı. Sırayla bir o taraftaki pazarcılar bir bu taraftaki pazarcılar tezgah açabilir. Öyle olursa alan genişler ve daha az insan kalabalığı olur. Kış ayında olmamıza rağmen sebze ve meyve fiyatları uygun. Fiyatlar 3-5 TL arasında gidiyor. Geçen seneye oranla fiyatlar oldukça düşük. Fiyatlar iş olmadığından dolayı düşük, iş olsaydı daha yüksek olurdu” dedi.

Hafta sonu açılan pazarlarda daha fazla iş yapıldığının altını çizen pazarcı Yılmaz Kırçık, “Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cumartesi günü yerine bugün pazarı açtık. Satışlarımız pazarımız hafta içine alındığı için biraz düştü. Mesaisi olmayan vatandaşlar pazara gelerek alışverişlerini yapıyorlar. Hafta sonu pazar açtığımızda işlerimiz daha iyi oluyordu. Kışın tam ortasında olmamıza rağmen kış sebzelerinde fiyatlar ucuz. Havuç, marul, lahana, pırasa gibi ürünler geçen seneye oranla oldukça ucuz” diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan esnaflar ise fiyatların mevsime göre normal olduğunu söylediler.

Samsun'un en büyük halk pazarlarından biri olan Modern Pazarı'nda sebze ve meyve fiyatları şu şekilde:

“Soğan kilo 2 TL, patates kilo 3 TL, domates kilo 5 TL, salata kilo 5 TL, biber kilo 8 TL, patlıcan kilo 7 TL, karnabahar tane 4 TL, havuç kilo 4 TL, marul bağı 3 TL, turp kilo2.5 TL, kabak kilo 5 TL, beyaz lahana tane 5 TL, mor lahana tane 3 TL, pırasa kilo 5 TL, elma kilo 5 TL, muz kilo 10 TL, portakal kilo 5 TL, mandalina kilo 4 TL ve kivi kilo 5 TL.”