Hamamlarda ve konaklama tesislerinde korona önlemleri

Kaplıcalar diyarı Samsun'un Havza ilçesinde yeni normalleşme süreci ile birlikte hamamlar ve konaklama tesisleri hizmet vermeye başladı. 55 dereceyi aşan kaplıca suyu ile konuklarına şifa dağıtan hamamlarda pandemi tedbirleri üst düzeyde tutuluyor.

Korona virüs döneminde geçici süreliğine kapatılan hamam ve oteller heni normalleşme süreci ile birlikte tekrardan hizmet vermeye başladı. Konaklama tesisleri normal doluluk oranının yüzde 30-40'ı kadar müşteri alırken kansızlık, kadın hastalıkları, eklem ağrıları, romatizma ve deri hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen kaplıcalarda ise maske mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor.

"İyi hizmet verebilmek için kapasitemizin yüzde 30 ile 40 arasında bir hizmet vermeyi hedefliyoruz"

Özel bir otelin genel müdürü olan Şafak Zeybek, 1 Temmuz itibarıyla kaplıca tesislerinin hizmete açıldığını söyleyerek, "Yönetmeliklere uygun şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Kaplıcalarımız, restoranımız, odalarımız, yüzme havuzlarımız son derece özenle ve hijyen doğrultusunda hazırlanıp misafirlerimize sunulmaktadır. İyi hizmet verebilmek için kapasitemizin yüzde 30-40 arasında bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Sağlık turizmi olduğumuz için misafirlerimize zor günlerde yardımcı olmak istiyoruz. Maskesinden ayakkabısının altına kadar tüm hijyeni burada uyguluyoruz" dedi.