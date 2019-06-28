81 il temsilciliği 20 Nisan'daki Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu sonrası yeni hazırlanan yönetmelik çerçevesinde yenileniyor, tazeleniyor. Samsun'da Memur-Sen İl Temsilciliği seçimi, şube başkanları ile yapılan istişare toplantısında seçim yapılmadan mutabık kalınarak gerçekleşti. Toplantıda Hamdi Yıldız güven tazeledi.

Hamdi Yıldız, Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği ve Yönetim Kurulu için şube başkanlarının şahsına ve oluşturduğu yönetim kuruluna gösterdikleri teveccüh için teşekkür etti. Yıldız yaptığı açıklamada, “Memur-Sen olarak 11 hizmet kolunda Samsunumuzda yetkiliyiz. 22 bin üyemizin ve tüm memurlarımızın özlük ve mali haklarının korunması ve iyileştirilmesi çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özgürlüklerin artırılıp içselleştirilmesi mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin en büyük sendikası olarak ‘Yerelden Evrensele Soylu Mücadele' mottosu ile özelde ülkemiz genelde tüm dünyada hak ve hakikatin hakim olabilmesi, emekçilerin haklarının korunması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Emekçinin hakkı bizim için hiç bir ayrım gözetilmeksizin korunması, iyileştirilmesi gereken haktır. Dilimiz, dinimiz, tenimiz farklı olabilir ama terimiz aynı, acılar aynı, sevinçler aynı, gözyaşı aynı. Bu yüzden hiçbir emekçinin hakkının yenmesine, mağduriyetine müsaade etmeyiz, mücadelesini veririz. Ülkemizde 31 Mart yerel seçimler sonrasında maalesef CHP'li belediyelerde yıllarca emekçi diyerek sömürmeye çalışan zihniyet bugün emekçilere zulmetmekte, sürgünlerle, baskılarla işten çıkarmalar ile emekçilerimizin haklarını gasp etmektedirler. Bunlara asla müsaade etmeyiz. Bu vesile ile ilimizde yeni dönemin hayırlı olmasını, oluşan yeni yönetime oy birliği ile desteklerini esirgemeyen tüm şube başkanlarımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz. Yeni yönetimin Samsunumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz” dedi.

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği Yönetimi şöyle:

İl Temsilcisi: Hamdi Yıldız ( Eğitim-Bir-Sen), İl Sekreteri: Murat Akkuş (Diyanet-Sen), Teşkilatlanma Sekreteri: Savaş Gayretli (Bem-Bir-Sen), Mali Sekreter: Ayhan Beyaz (Birlik Haber-Sen), Sosyal İşler Sekreteri: Isa Çolak (Bayındır Memur-Sen), Basın İletişim Sekreteri: Mustafa Karabiber (Büro Memur-Sen).