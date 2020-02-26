Hamile sanılan kadının karnından 11,3 kilo ur çıktı

Ayvacık ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Nurcan Sarıoğlu, ağrıları artınca ve aşırı kilo problemi sebebiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan tahlillerde kadının karnında kist olduğu belirlendi. Yapılan başarılı bir operasyonla Nurcan Sarıoğlu'nun karnından 24 santimetre çapında, 11 kilo 360 gram ağırlığında bir kitle çıkarıldı.

Menopoza girmiş

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Zeki Pişkin, hastanın kendilerine karın şişliği ve ağrı problemiyle başvurduğunu, hamile olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Uzun yıllardır doktor olduğunu belirten Pişkin, “40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bugün kadınlarda sıkça görülen ve tedavisi çok kolay olan miyom ameliyatını yaptık. 49 yaşındaki hastamız menopoza girmiş. İlk bakışta 6-7 aylık gebelik görüntüsü vardı. Ultrason ile miyom olduğunu tespit ettik. Bütün tetkikleri yaptıktan sonra ameliyat ettik. Bu miyom kendi kas dokusunda geliştiği için genelde iyi huyludur diye düşünüyoruz” dedi.

11 kilo 360 gram kitle çıkartıldı

Ameliyatın 2 saat sürdüğünü ifade eden Pişkin, şunları söyledi:

“Gayet başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Çıkarttığımız kitle 11 kilo 360 gram ağırlığında. Miyomlar kanla beslendiği için hastamızda kansızlık söz konusuydu ve kan verildi. Bu tür vak'aların yaşanmaması için her kadının belli bir yaştan sonra örneğin 35 yaşından sonra en az yılda defa doktor kontrolüne gelmesi gerekiyor.”