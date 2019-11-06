Hamilelere 'grip aşısı' uyarısı

Öğr. Üyesi Tolga Şişli, “Yapılan araştırmalarda gebelik sürecinde annesine grip aşısı yapılan bebeklerin aylar boyunca grip mikrobuna karşı bağışıklığa sahip olduğunun görülmüştür. Bu nedenle Sonbahar gibi salgının aktif olduğu dönemlerde grip aşısı gebelere mutlaka tavsiye edilmektedir” dedi.

Gebelik döneminde grip aşısı olup olmama konusu, anne adaylarının her zaman için kafasında yer eden önemli soru işaretlerinden biri olarak öne çıkıyor. Gebelerdeki zor durumlardan biri olan akut solunum yolları enfeksiyonunun hamilelik sürecini problemli hale getirdiğini işaret eden Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şişli, grip aşısının gebeleri solunum yolu enfeksiyonundan direkt olarak koruyan en etkili yöntem olduğunu söyledi.

Yüksek ateş bebeğin omurga gelişimini etkiliyor

Havaların soğumasıyla grip vakalarının yaygınlaştığını ve hamileleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şişli, hamilelik sürecinde gribe karşı önlem almanın çok önemli olduğuna değinerek şu önerilerde bulundu:

“Gebelik sürecinde kalp ve dolaşım sistemi değiştiği için vücuttaki bağışıklığın azalması nedeniyle grip daha ağır seyretmektedir. Annedeki olumsuz sağlık süreci, bebeği de olumsuz etkilemektedir. Örneğin, grip dolayısıyla yaşanan yüksek ateş, bebeğin omurga gelişimini de etkiler. Yapılan araştırmalara göre, gebelik sürecinde grip aşısı yapılan bebeklerin aylar boyunca grip mikrobuna karşı bağışıklığa sahip olduğu görülmüştür. Gebeliğin herhangi bir döneminde yapılan aşının hiçbir şekilde problem oluşturduğu gözlemlenmemiştir. Özellikle sonbahar gibi salgının aktif olduğu bir dönemde grip aşısı gebelere mutlaka tavsiye edilmektedir ve kesinlikle hiçbir yan etkisi yoktur.”

38,5 derece ve üzeri tehlikeli

Grip şikayetiyle doktora ne zaman başvurulması gerektiği konusunda da bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şişli, “Bir gebe gripten şüphelendiği anda mutlaka doktoruna başvurulmalıdır. Özellikle yüksek ateş görüldüğünde geç kalınmamalıdır. 38.5 derece ve üzeri, yüksek ateş olarak kabul edilmektedir. Gebelik döneminde ilaç kullanımı sağlıklı olmadığı için hastalık öncesi önlemler alınmalı; belirti başladığında da hızlıca tedavi altına alınmalıdır. Enfeksiyon ağır seyrettiği durumlarda bebek tehlikeye gireceği için mutlaka hastalığa müdahale edilmelidir” diye konuştu.