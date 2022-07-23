Hamilelere 'yaz' uyarısı

Yaz mevsimi ve hamilelik hakkında bilgilendirmede bulunan Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Gamze Keleş, “Yaz günleri gebelerimizin özellikle dikkat etmesi gereken zamanlardır. Çünkü aşırı sıcak havalar terlemeyi de beraberinde getirir, bu durum vücutta su ve mineral kaybına neden olur. Hamilelikte ortaya çıkan baş dönmeleri ve tansiyon düşüklüğünün en sık sebeplerinden biri, kaybedilen sıvının yerine konmamasıdır. Yaz sıcakları da fazla terlemeden ötürü sıvı kaybına yol açar. Dolaşımda yeterli sıvı olmaması rahimde kasılmalara hatta düşük ve erken doğum gibi istemediğimiz sonuçlara dahi sebep olabildiği için hafife alınmamalıdır” dedi.

Tatile gitmeden hekime gidin

Opr. Dr. Gamze Keleş, hamilelere şu uyarılarda bulundu:

“Yüzme ve yürüyüş fayda sağlayacaktır. Rahat ayakkabılar giyin. Kaliteli ve uzun uyumak vücut sağlığınızı olumlu etkileyecektir. Günde en az 2- 3 litre su tüketin. Ayrıca günde 1 şişe maden suyu da hem sizi rahatlatacak hem de kaybedilen minerali dengeli bir şekilde yerine koyacaktır. İnce ve pamuklu giysiler tercih edin. Kan şekerinizi dengelemek için yanınızda devamlı atıştırmalıklar taşıyın. Pamuklu ve cilde nefes aldıran giysiler, terlemenizi ve sıvı kaybını azaltmanın yanı sıra, pişik ve mantar gibi dermatolojik problemler yaşamanızı da engelleyecektir. Cildinizi güneşten koruyun; yaz aylarında oluşan güneş lekeleri hamilelerde ışığa hassasiyetle birlikte daha belirgin ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için, güneşin dik ışınlarla tesir ettiği öğle vakitlerinde dışarı çıkmamak, şapka ve şemsiye kullanmak, güneş koruyucusu sürmeyi ihmal etmemek önemlidir. Tatile gidecekseniz öncesinde mutlaka hekiminize başvurun, bebeğinizin sağlık durumunu, tatildeki mesafe ve aktivitelerle ilgili size özel bir sakınca olup olmayacağını öğrenin.”