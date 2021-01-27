Hamilelikte D vitamini eksikliği ciddi sorunlara yol açabilir

Dr. Şeyma Yöney, bu nedenle 12. gebelik haftasından sonra rutin D vitamini desteği alınması gerektiğini söyledi.

Gebeliğin hem anne hem de bebek için sağlıkla ilerleyebilmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söyleyen Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Şeyma Yöney, “Özellikle alınacak vitamin ve mineral kombinasyonu, anne adayının ve bebeğin sağlığını doğrudan etkileyecektir. Yumurta, süt, balık ve hayvansal besinlerin yanı sıra mantar ve bazı sebzelerde de bulunan D vitamini en çok güneşten alınır. Vücutta yeterli miktarda D vitamini sentezlenmediğinde ve özellikle gebelik döneminde eksik olan D vitamini hem annede hem de doğumdan sonra bebekte ciddi sağlık sorunlarına yol açar” dedi.

12. haftadan sonra rutin D vitamini desteği önemli

D vitamini eksikliğinin yenidoğanlarda anormal kemik büyümesine, kırılmaya veya raşitizme sebep olabileceğini belirten Opr. Dr. Şeyma Yöney, “D vitamini eksikliğini gestasyonel diyabet (hamilelik şekeri), preeklampsi (halk arasındaki adıyla gebelik zehirlenmesi), erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme, doğum sonrası kanama gibi yüksek hamilelik problemleriyle alakalı olabileceğine dair çalışmalar vardır. Sağlık Bakanlığı 12. gebelik haftasından sonra rutin D vitamini desteği öneriyor. Hamilelik takipleri sırasında biz hekimlerde bununla alakalı değerlendirmemizi yaparak uygun haftada, gerekli dozlarda D vitamini başlıyoruz” şeklinde konuştu.