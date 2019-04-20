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Hamit Kılıç, İstanbul Genç Bafralılar Derneği'ni ağırladı

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu’na (BADEF) bağlı İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ve yönetimi, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'na (BADEF) bağlı İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ve yönetimi, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.


Başkan Kılıç ayrıca İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ve yönetimine yaptıkları etkinliklerle Bafra'nın ve Samsun'un ismini güzelliklerle duyurdukları için teşekkür etti.


İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ise yaptığı konuşmada, “İstanbul Esenler'de örnek bir dernek olmak, Baframızın ve Samsunumuzun ismini güzel çalışmalarla duyurmak için yönetimimizle beraber el ele vermiş bulunuyoruz. İstanbul Genç Bafralılar Derneği adı altında genç kardeşlerimiz için çok faydalı işler yapmaktayız. Bizler, İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'na (BADEF) bağlı İstanbul Genç Bafralılar Derneği yönetimi olarak 31 Mart tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Bafra Belediye Başkanı seçilen Hamit Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde de bulunmak istedik. Yaptıkları güzel ve örnek çalışmaları, projeleri sosyal medya ve basından takip etmekteyiz. Allah yar ve yardımcısı olsun, utandırmasın” dedi.


Ziyarette ayrıca İstanbul Genç Bafralılar Derneği Almanya Temsilcisi İsmet Şen hazır bulundu.

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