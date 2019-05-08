Hamit Kılıç: “Vatandaşlarımızı çay bahçemize bekliyoruz”

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri çay bahçesi havaların ısınmasıyla birlikte açık alanda da Ramazan'da iftar sonrası hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların sosyal tesisisin kapalı ve açık alanında huzurlu bir ortamda semaver çaylarını yudumlayarak dinlenme imkanı bulacaklar. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konu hakkında şunları söyledi: “Havaların ısınmasıyla birlikte Alparslan Türkeş Parkımızın Sosyal Tesislerinin kapalı alanının yanı sıra açık çay bahçemizi de hizmete soktuk. Hemşehrilerimiz iftar sonrası yoğun bir ilgi gösteriyor. Çay bahçemiz, hemşehrilerimizin çaylarını içerken, sıcak kuruyemişlerini ya da dondurmalarını yerken bir yandan da çocuklarını eğlendirebilecekleri güzel bir mekan. Vatandaşlarımızı çay bahçemizin hemen yan tarafında çocukların oynayabileceği oyun grupları, bankların yer aldığı parkımızda dinlenip, nefes alabilecekleri çay bahçemize bekliyoruz.”

Öte yandan Ali Kale Turistik Tesisleri'nde peyzaj, tadilat, bakım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 10 Mayıs Cuma günü de burada ki çay bahçesinin iftar sonrası hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Tesislerde çay bahçesi genişletme çalışması yürüttüklerini de ifade eden Başkan Kılıç, Çamlık Mesire Alanı ve Turistik Tesisleri'nde çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti. Bu yaz daha güzel ve nezih bir ortamda hizmet vereceklerini söyleyen Başkan Kılıç, şehir yoğunluğundan uzaklaşarak sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyenleri Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'ne ve Ali Kale Turistik Tesisleri'ne davet etti.