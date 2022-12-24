Hamsi büyüdü, fiyatı 70 TL oldu

Karadeniz'de etkili olan soğuk havayla birlikte büyüyen ve yağlanan hamsi, 70 TL'den satılıyor.

Karadeniz'de son günlerde etkili olan soğuk hava ve düşen deniz suyu sıcaklığı hamsi fiyatına yansıdı. Geçen hafta 30 ile 40 TL arasında satılan hamsi, bu hafta yağlanması ve boyutlarının büyümesiyle kilogram fiyatı 70 TL'ye kadar çıktı. Satışlar hakkında bilgi veren balık satıcısı Mehmet Kılıç, "Şu anda balık çeşitleri bol. Hamsi de gayet iyi. Palamudun bolluğundan dolayı bu sene hamsi beklemiyorduk ama maşallah gayet iyi çıkıyor. Küçük boyutlu hamsiler 30 liradan satılıyordu. Büyük boydaki hamsiler de 70 liradan satılıyor. Hamsi kar suyunu yediği için yağlandı büyüdü ve fiyatlar da normal olarak arttı" dedi.

Balık satıcısı Onurcan Köse, "Hamsi şuanda büyüyüp yağlandı. Hamsiler irileşti. Daha önce hamsi inceydi ve fiyatlar 25-30 liraydı. 2 gündür hava esintili geçiyor. Bugün güzel hamsi geldi. Tam ızgaralık ve vatandaşın aradığı hamsi. Satışlar güzel gidiyor. Onun yanı sıra mezgit satıyoruz. Kilosunu 25 TL'den satıyoruz. Barbun 30 lira, istavrit bugün bol miktarda çıktı fiyatı 50 lira. 2 gün önce 80 liraydı. Alabalık 50 liradır. Somon 70 lira. Fiyatlar uygun" diye konuştu.