Hamside son günler, şimdi mezgit ve istavrit zamanı

Samsun'da balık tezgahlarında hamsi yerini yavaş yavaş mezgit ve istavrite bırakmaya başladı. Hamsinin göçünü tamamladığını belirten Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç, hamsi sezonunun bitmeye yakın olduğunu söyledi. Malkoç, “Bu sene her şey iyi geçti. Palamut, istavrit, çinekop, hamsi oldu. Şu anda ise hamsinin sezonu bitiyor. Hamsi göçünü tamamladı. Bundan sonra mezgit ve istavrit olacaktır. Bizim yöresel çaçamız da olur. Bu sene balıkçının iyi senesidir. Vatandaşlar 20 ile 40 TL arasında hamsi yedi. Şu an istavritin kilosu 80-90 TL. Balık fiyatları normal” dedi.

"Deniz ısındı, hamsi zayıf kaldı"

İklim değişikliğinin denizdeki balıkları da etkilediğini ifade eden Malkoç, “Dünyanın doğal dengesi bozuldu. Bizim tuttuğumuz hamsinin boylarının ufak olması tutmamızla alakalı değildir. Dünyanın her tarafında hamsi bu şekildedir. Ben Avrupa ülkelerini inceledim. Onlarda da durum aynıdır. Denizin ısınmasından dolayı hamsi inceldi. Deniz ısınınca hamsi çok hızlı göç ediyor. Boyu uzun ama zayıf kalıyor. Yağ oranı düşük oluyor. Hamsi bir ay erken başladı. Bu sene vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar çıktı” diye konuştu.

Tezgahlarda mezgit 30 TL, levrek 75 TL, çupra 70 TL, tirsi 25 TL, sazan 50 TL, istavrit 50 TL ve hamsi 70 TL'den satışa sunuluyor.