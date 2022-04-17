Hamza Hamzaoğlu: “1 puan sevindirici”

Samsunspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

“1 puan sevindirici”

Rakipleriyle aralarındaki puan farkını koruduklarına dikkat çeken Hamzaoğlu, “Samsunspor'un içinde bulunduğu durum itibarıyla bizim için zor bir maçtı. Biz de son 2 haftadaki oyunumuzu ortaya koyamadık. Bunda Samsunspor'un çok arzulu başlamasının payı vardı. Her ne kadar zor geçmiş olsa da bütün olumsuzlukları yaşamış olsak da 1 puan sevindirici. 3 puanlı ayrılıp ilk 2 şansımızı daha da güçlendirmek isterdik ama biraz şimdi uzak bir hedef gibi oldu. Bırakmayacağız, maçlardan maksimum puanı çıkarıp, sezon sonu durumumuza bakacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi oynayamadık ama iyi mücadele ettik. 2 defa geriden gelip beraberliği yakaladık. Üzüntümüz Rodrigues'i kaybettik. Onu riske ettik ama tekrar sakatlandı. Riske ettik çünkü bu sezonda bu maçtan daha önemli başka bir maç yoktu diye düşünüyorum. Rodrigues şimdi 1-2 maç bizle olamayacak. Onu da bir an önce aramızda görmek istiyoruz. 1 puana seviniyoruz. Keşke 3 olsaydı ama Samsunspor'u da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.