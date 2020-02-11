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Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Samsun’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi.

Samsun'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi.


Sporcular handikaplı yapılan müsabakalarda derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda birinci Serdar Çetin, ikinci Kemal Atamer, üçüncü Embiya Yazıcı oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.


Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Şube Müdürü Celalettin Kapçak takdim etti.

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