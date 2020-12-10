İhlas Haber Ajansı

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Hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı

Samsun JASAT ekiplerinin suç ve suçlular ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.


Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.A. ve aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.G.(22) isimli şahıs, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi ile müşterek yapılan yol uygulamasında yakalandı.


Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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