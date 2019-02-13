Harcamalar TL ödülüne dönüşüyor

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), hafta içi 250 TL alışverişe 25 TL yüklü, hafta sonu ise 400 TL alışverişe içinde 40 TL yüklü "Param Classic Kart" hediye ederek, harcadıkça kazandırıyor.

Hizmete açıldığı günden itibaren, Samsun ve çevresinden gelen ziyaretçilerine dünyanın modasını, tatlarını ve eğlencesini sunan Piazza AVM, düzenlediği birbirinden avantajlı kampanyalarla alışveriş için öncelikli tercih olmayı sürdürüyor.

Piazza'nın 4 Şubat'ta başlattığı ve 3 Mart'a kadar sürecek olan kampanyası ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Kampanya kapsamında, hafta içi günlerde aynı gün içinde toplam 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, içinde 25 TL yüklü 1 adet ve hafta sonu aynı gün içinde 400 TL ve üzeri alışveriş karşılığında içinde 40 TL yüklü 1 adet “Param Classic” kart sahibi oluyor.

Katılımcılar, seçkin marka karması ile bol alternatifli alışveriş imkanı bulmanın yanı sıra, harcamalarını TL ödülüne dönüştürebiliyor. Aynı gün içerisinde yaptıkları alışverişlerini gösteren fiş ya da faturalarını kampanya noktasındaki görevlilere sunup, Piazza Club başvuru formunu dolduran ziyaretçiler, TL yüklü kartlarını hemen teslim alabiliyorlar.

Her katılımcının bir günde bir adet kart alabildiği kampanyadan kazanılan hediye TL'ler, AVM içindeki mağazalardan yapılacak alışverişlerde 31 Mart tarihine kadar kullanılabilecek.