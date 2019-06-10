İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hareket halindeki minibüsün sol arka lastiği patladı: 3 yaralı

Samsun’da hareket halindeki minibüsün sol arka lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da hareket halindeki minibüsün sol arka lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi Samsun-Sinop karayolunun 66. kilometresinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Tacir idaresindeki 55 C 5329 plakalı minibüsün hareket halindeyken sol arka lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak bir evin bahçe çitine ve elektrik direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan Fethi Tunç, Ezgi Bıçakcı ve Ümit Berber yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.