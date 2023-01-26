Hareket halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde hareket halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Olay, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 57 KF 572 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden otomobil sürücüsü aracı kenara çekti. Yoldan geçen araç sürücülerinin de yangın tüpü ile müdahalesiyle çıkan yangın güçlükle söndürüldü.