Hareket kısıtlamalarına neden olan skolyoz tedavi edilebilir

Dr. Eyüp Genç, omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, en yakın zamanda bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Omurga eğrilikleri, her yaş grubunda görülebilen omurga dizilim bozukluğuna verilen genel bir tabir olarak tıp literatüründe yer alıyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Eyüp Genç, “Omurga dizilim bozukluğuna bağlı vücutta öne ve yana eğilmelere, vücutta asimetrik görünüşe neden hastaların durumu tarif etmek için kullanılan terime skolyoz denir. Omurga eğrilikleri hayat kalitesini olumsuz yönde etkilediğinden ve hareket kısıtlamalarına neden olacağından dikkat edilmesi gereken bir önemli bir sağlık konusudur. Omurga eğriliği düşünülen hastalarda öncelikle yapılması gereken ayakta dik duruş pozisyonunda hastanın değerlendirilmesi gerekmektedir. Kişinin vücudunda asimetri olup olmadığına bakılmalıdır. Ayakta dik duran bir kişide; Omuzlar aynı hizada mı? Dik durduğunda yana doğru bükülme var mı? Kalçanın bir tarafı bir yanından yüksek mi? Öne doğru eğilmiş kişide Kürek kemikleri aynı seviyede mi gibi sorulara cevap aranması gerekmektedir” dedi.

Eğriliğin başlıca sebepleri hakkında bilgi veren Opr. Dr. Eyüp Genç, “Omurgadaki dizilim bozukluğunu tek değiştiren etken omurga hastalıkları olmayıp aynı zamanda bu tür durumlarda omurga eğriliğinin esas sebebi tespit edilmeli ve ona göre tedavi düzenlenmelidir. Omurga eğriliğinin başlıca sebepleri arasında doğuştan kaynaklı kemik yapı gelişiminde bozukluklar oluşabileceği gibi sonradan kazanılmış bel fıtığı, omurilik kanal darlığı yada bel kayması sonrası olabilir ya da travma sonrası omurgadaki kırığa bağlı olarak omurgada eğrilik oluşabilir. Ayrıca uzun süredir devam eden özellikle kas ağrısı benzeri ağrılar, kalça diz ve ayak rahatsızlıkları da skolyoza neden olabilir” diye konuştu.

Skolyoz tedavisi nasıl yapılır?

Hastalığın tedavisi hakkında da detay veren Dr. Genç, şunları söyledi:

“Skolyoz olduğu tespit edilen hastalarda omurga eğrilinin altında yatan sebep araştırılmalı ve en yakın zamanda uzman bir doktor tarafından tedaviye başlanmalıdır. Omurgadaki eğriliğin derecesi, eğriliğin derecesinde artma olup olmadığı, hastanın fonksiyonel kapasitende azalmaya neden olup olmaması gibi durumlar değerlendirilmeli ve altta yatan sebepler tespit edilerek ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi yöntemleri ile skolyoz başarı ile tedavi edilmelidir.”