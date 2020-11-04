Hareketsizlik alzaymır ihtimalini 3 kat artırıyor

Esin Baltacı, “Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara, alkol, şeker, yetersiz fiziksel aktivite hastalığın oluşumunu 3 kat artırır” dedi.

Günümüzde toplumdaki yaş ortalamasının artması sonucunda nüfus artışına paralel olarak nörolojik hastalıklar da giderek yaygınlaşıyor. Toplum sağlığını tehdit eden yaygın hastalıklar için önlemlerin oluşması. Kişileri bu hastalıklara karşı bilgilendirmenin önemli olduğunu işaret eden Liv Hospital Samsun Nöroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Esin Baltacı, “Yaşla birlikte artan hastalıkların başında Alzheimer hastalığı gelmektedir. Erken tanınması ve erken tedavi olanaklarına erişimin artması gerekmektedir" diye konuştu.

Yaş ve genetik yatkınlık en büyük risk faktörü

Alzaymırın beyin hücrelerinde azalma, hücreler arası bağlantıların bozulması ve bazı zararlı metabolik atıkların birikmesi ile oluştuğunu vurgulayan Uzm. Dr. Esin Baltacı şöyle devam etti: "En erken belirti hafıza ile ilgili olan unutkanlık, kişilik ve davranış değişiklikleri, öğrenme ve plan yapmada zorluk, yön bulmada güçlük, şüphecilik, uyku, yeme ve tuvalet alışkanlıklarında değişim, geç evrede yürüme güçlüğü, yutma güçlüğü ve kilo kaybıdır. Yaş ve genetik yatkınlık en büyük risk faktörleridir. Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara, alkol, şeker, yetersiz fiziksel aktivite hastalığın oluşumunu 3 kat artırır. Risk faktörlerinin tedavi edilmesi, sebze ve meyve, balık tüketimini arttırma, yağlı yiyeceklerden kaçınmak, yeni şeyler öğrenmeyi artırmak gerekir."

Hasta yakınları için psikolojik destek önemli

Hasta yakınlarını bilinçlendirme ve erken görüntüleme yöntemlerinin hastalıkla mücadelede önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Esin Baltacı, "Çoğu durumda hastalar kadar yakınları da hastalıkların getirdikleri zorluklarla yıpranır, bu nedenle onlara psikolojik destek gerekir. Halen ülkemizde Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşam stillerini artıracak donanımlı daha fazla merkeze ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.