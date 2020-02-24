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Haritalarla 4 işlem

Özel Samsun Final Ortaokulu 5.

ve 6. sınıf öğrencileri Matematik Öğretmenleri Şafak Özçelik eşliğinde Oryantiring ile Matematik dersi işledi.


Öğrenciler ellerinde bulunan haritalar sayesinde lobutlara gizlenmiş olan soruları bulmaya çalıştı. Doğru lobuta giden öğrenciler sonrasında oradaki soruyu alarak çözmeye çalıştı. Gruplar halinde yapılan etkinlikte ilk doğru soruyu yanıtlayan grup bir puanı grubuna kazandırdı.


Öğrencilere matematik dersini oyunlarla sevdirmeyi amaçlanan etkinlikte öğrencilerin hem harita okuma becerileri hem de algoritmik düşünme becerileri geliştirilmiş oldu. Öğrenciler matematik dersinin kazanımlarını oyunlarla öğrenerek bu kazanımlarla ilgili alıştırma sorularını da eğlenerek çözdüler.

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