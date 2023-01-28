Hasan Aksoy, güven tazeledi

Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Hasan Aksoy, yeniden başkan seçildi.

Genel Başkan Meral Akşener'in katılımı ile yapılan İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde mevcut il Başkanı Hasan Aksoy ile Önder Fatih Şenol yarıştı. Toplam 648 delegenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde oyların 419'unu alan Hasan Aksoy, tekrar başkan oldu. Önder Fatih Şenol oyların 194'ünü alırken, 2 oy boş, 1 oy da geçersiz sayıldı. 32 delege ise oy kullanmaya gelmedi.

Yeniden seçilerek 1 dönem daha başkanlık yapacak olan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, geçen 3 yıllık sürede partinin üye sayısını önemli ölçüde arttırıp, birçok projeye imza attıklarını belirtip, bundan sonraki en önemli hedeflerinin ise en yakın seçimlerde Samsun ve Türkiye'de İYİ Parti'yi birinci parti yapmak olduğunu söyledi.