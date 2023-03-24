Hasan Özer: “Aleyhimize verilen penaltı ucuz bir penaltıydı”

Samsunspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Altınordu'da Teknik Direktör Hasan Özer, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Yenildikleri için mutsuz olduklarını ifade eden Özer, ateş hattından uzaklaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.

"Aleyhimize verilen penaltı, ucuz bir penaltıydı”

Yenildikleri için üzgün olduklarının altını çizen Hasan Özer, “2 takım açısından da önemli bir maçtı. Biz ligde kalmaya, Samsunspor şampiyonluğa oynuyor. Geçen hafta 3 puan almıştık. Samsunspor çok zor bir rakip. İlk yarı çok iyi oynadık. Bayağı yorulduk ama pozisyon da bulduk. İkinci yarıda Emircan'ın çıkması bizi sıkıntıya soktu. İkinci devrenin başında gol bulabilirdik. Gol yiyene kadar çok fazla pozisyon vermiyorduk. Penaltıdan sonra risk almaya başladık. Oyunun sonunda da çift forvete dönünce, rakibe birkaç pozisyon verdik. Mağlup olduk. İyi bir mücadele verdik. Samsunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Hafta içi Denizlispor ile çok önemli bir maçımız var. O maçı kazanıp, tehlike hattından uzaklaşmak istiyoruz. Bu maçta aleyhimize verilen penaltının ucuz bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Arda Kardeşler, oyuncumuzun rakibi göğüsle itildiğini söyledi. Hakemin kararına saygı duyuyoruz ama penaltı pozisyonu bizim için kırılma anıydı. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Bu ligde kalmak istiyoruz” diye konuştu.