İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasat öncesi pestisit denetimi

Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından, üretimi yapılan sebzelerden pestisit izlemesi için numuneler alınıyor.


Tarım ve Orman Bakanlığının sağlıklı ve güvenli gıda üretimi kapsamında, Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından, ilçede üretimi yapılan sebzelerden numuneler alınarak pestisit izlemesi yapılıyor.


İlçe Müdürü Osman Akman konu hakkında yaptığı açıklamasında, “Hasat öncesi ilaç kalıntısı izleme için numuneler alınmaya başlandı. Öncesinde yoğun bir şekilde çiftçilerimizi bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu konuda bitki koruma birimi teknik personelimiz yoğun bir performans sergilediler. Umarım bu çalışma çiftçilerimizin üretimlerinde de faydalı olacaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.