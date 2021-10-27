Samsun'da hastanede "Hasta Hakları Günü" kutlaması yapıldı, hastalar hakları konusunda bilgilendirildi.

Dünya Hasta Hakları Günü, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde de kutlandı. Hastane yöneticileri tarafından misafirlere hasta haklarının önemi konusunda bilgilendirme yapılan etkinlikte çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

“Hastaların sağlık kurumları ve sağlık çalışmalarıyla ilişkilerinde, bir insan ve hasta olarak sahip olduğu haklar bütünü” olarak tanımlanan hasta hakları, şu ana başlıklardan oluşuyor:

“Hizmetten genel olarak faydalanma, bilgilendirme, kuruluşu seçme ve değiştirme, personeli tanıma, seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet, rıza ve izin, reddetme ve durdurma, güvenlik, dini vecibelerini yerine getirebilme, saygınlık görme.”