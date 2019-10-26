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Hasta Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik

Liv Hospital Samsun yönetim ekibi 26 Ekim Hasta Hakları Günü’nün düzenlenen etkinlik ile kutladı.

Liv Hospital Samsun yönetim ekibi 26 Ekim Hasta Hakları Günü'nün düzenlenen etkinlik ile kutladı.


Liv Hospital ailesi, hastaların tüm hak ve sorumluluklarının yazılı olduğu kitapçığı misafirlerine dağıtarak bilinçlendirme çalışması yaptı. Hak ve sorumluluklarla ilgili bilgilendirme yapan Liv ailesi tüm gün, 'Haklarınıza Saygı Duyuyoruz' mesajı veren kokartlar takarak farkındalık oluşturdu.


Etkinlikte açıklama yapan Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, "Hastalarımız bir engelle veya bir yetersizlikle karşılaştıkları zaman bunun çözümünü üretmek için bilinçlenmeli, hak ve sorumluluklarını öğrenmeliler. Bugün Liv ailesi olarak hastalarımızın hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmeleri için bir farkındalık çalışmasında bulunduk. Misafirlerimize tüm hak ve sorumluluklarının yazılı olduğu kitapçıklar dağıttık. Tüm bu bilgilendirmeler sayesinde hastalarımız haklarını öğrenip şikayetlerini, önerilerini bizlere bildiriyorlar; bizler de misafirlerimizin haklarını korumak ve memnuniyetlerini sağlamak için ekibimizle birlikte yoğun çalışmalar yapıyoruz. Hastalarımızın haklarına saygı duyuyoruz ve haklarını korumak için Liv Hospital Samsun olarak çalışmalarımızı eksiksiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz, tüm hastalarımızın Hasta Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi.

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