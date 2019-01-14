Hasta memnuniyetinde birinci oldu

Medicana Samsun Hastanesi Hasta Hizmetleri Birimi 2018 yılını başarıyla tamamlayarak tüm ekip ve yöneticileri ile kutlama yaptı. Kutlamada Hasta Hizmetleri Müdürü Volkan Bertan, “2018 yılı zor bir yıl oldu. Ekip olarak üstün performans göstererek, hedeflerimiz doğrultusunda çalıştık. Ekibimizi gayretleri ile de süreçlerimizde başarıyı yakaladık. Özellikle hasta memnuniyeti süreçlerinde Medicana Sağlık Grubu içerisinde de hasta memnuniyeti konusunda grup birincisi olduk. Emeklerinden ve yoğun gayretlerinden ötürü tüm hasta hizmetleri ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Kutlamada yer alan Genel Müdür Yardımcısı Emine Can Bertan ve Genel Müdür Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, hasta hizmetleri ekibini yürekten kutladıklarını belirttiler.

Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, “Hasta hizmetleri ekibimizi müdür, sorumlular, takım liderleri ve tüm ekip üyeleri olarak tek tek kutluyorum. 2018 yılını hedeflerimiz doğrultusunda tamamlarken tüm Medicana Samsun ailesine teşekkür ederken, hasta hizmetleri ekibimizi süreçlerdeki başarıları konusunda ayrıca tebrik ediyorum. Hastalarımızın hastanemizde ilk karşılaştıkları çalışanlarımız bu ekibin içinde. Hasta memnuniyeti süreçlerinde ekibimiz grup birincisi, bu oldukça gurur verici. Medicana Samsun Hastanesi olarak hastalarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Gelenek bozulmadı. Her yıl aldığımız birincilik bu yıl da Samsun hastanemize geldi. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.