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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da hasta taşıyan bir ambulans maddi hasarlı kazaya karıştı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hasta taşıyan bir ambulans maddi hasarlı kazaya karıştı. Ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, hasta taşıyan 55 AOR 05 plakalı ambulans ile 55 AIB 14 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik akışı aksarken, ambulansta bulunan hasta, kaza yerine yönlendirilen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası araçlar olay yerinden ayrıldı ve trafik normale döndü.

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