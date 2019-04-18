Hasta ve yakınından etkilenen doktordan kanser hastalarına umut şarkısı

Samsun'da Patoloji Uzmanı Dr. Zülay Kazak, 19 yıl önceki lösemi hastası ve hasta yakınından etkilenerek yazdığı şarkısına klip çekerek, kanser hastalarına umut olmayı hedefliyor.

Kanser hastalarına umut olması için çıkardığı ilk tekli "Sabah Gülleri" ile müzik dünyasına "merhaba" diyen, aynı zamanda asıl mesleği hekimlik olan Uzm. Dr. Zülay Kazak, bir hastasının yaşadığı trajik hikayeden esinlenerek sözü ve müziği kendisine ait olan "Sabah Gülleri" isimli şarkısı ile farkındalık oluşturarak, kanser hastalarına umut olmayı hedefliyor. 19 yıl önce görev yaptığı hastanede başından geçen gerçek bir olaydan etkilenen Patoloji Uzmanı Dr. Zülay Kazak, hikayesini "Sabah Gülleri" ile taçlandırdı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji bölümünde çalışan Uzm. Dr. Zülay Kazak, Sabah Gülleri isimli şarkının video klibini, hikayede geçen olay ve kişilerin benzerleriyle aynı duyguyla çekilmesini istedi. Şarkının klibi, Gazi Devlet Hastanesi'nde profesyonel tiyatro oyunculardan oluşan bir ekip ile çekildi. Zülay Kazak'ın da bizzat kendini oynadığı video klibin finali, hikayenin aksine sürpriz bir sonla bitti.

“Şarkı ve klip, bir nöbet akşamı gözümde canlandı”

Biri hasta iki kız kardeşin birbirleri için gösterdiği çabadan çok etkilendiğini ve bunu şarkıya dönüştürdüğünü ifade eden Dr. Zülay Kazak, “2000 yılında yaşadığım bir olayın şarkısını yaptım. Bu şarkımı lösemi hastası ve onun kız kardeşinin hikayesinden esinlenerek yaptım. İntern doktorken, onkoloji servisinde çalışıyordum. Şarkıda esinlendiğim lösemi hastasının yanında da devamlı kız kardeşi vardı. Arada da küçük kız çocuğunu görürdüm. Lösemi hastalarının kan değerleri devamlı düşer. Bu değerler düşerken kız kardeşini sürekli onun için çaba sarf ederken gözlemlerdim. Gece-gündüz devamlı ona kan verecek kişileri bulur, hiç yanından ayrılmazdı. Bir gece nöbetteyken, ‘Sen nasıl dayanıyorsun?' diye sorduğumda, ‘O benim canım, kanım' demişti. Bu beni çok etkilemişti. Bir sabah bu hastanın odasına girdiğimde odaya güneşin vuruşunu ve bir vazo gül gördüm. ‘Ne kadar moral verici bir ortam' dedim. Bunu kız kardeşinin hazırladığını öğrenip, odadan çıktım. Yine bir nöbet akşamında oradaki duygusal manzara gözümün önünde canlandı ve şarkıyı yazdım. Sabah Gülleri ismi de oradan geldi. Hastanın ‘canım, kanım' deyişi şarkıya da yansıdı” dedi.

“Amacım, kanser hastalarına umut olması”

Şarkının ve video klibin kanser hastalarına umut olmasını ümit ettiklerini vurgulayan Dr. Kazak, “Şarkının ilk dörtlüğü ve nakarat kısmını bir nöbet akşamı, hastanede yazdım. Kayıt cihazları olmadığından devamlı mırıldanarak bu zamana getirebildim. Şarkıdaki sonraki sözler umut vermek üzerine yazıldı. Başta hastanın hikayesi anlatılsa da sonlarında mutluluk ve gelecek umudu içeren sözler yer alıyor. Şarkıyı 2000 bin yılında yazdım ama 1,5 yıl önce aranjör ile tanıştım. Aranjör Burak Ertetik bu şarkının hikayesini beğenince bu şarkıda çalışmaya başladık. Şimdi de bu şarkı için aynı hikayeyi anlatan bir klip çekiyoruz. Bu şarkı ve klipteki esas amacım, tüm kanser hastalarına umut olmasıdır. Klipte şu anki zaman değil de 19 yıl öncesini canlandırmayı çalıştık. Bunun için eski ortamı oluşturmayı çalıştık. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastanelerimiz de şarkının amacını öğrendikten sonra bizlere yardımcı oldular. Umarım kanser hastalarına bir nebze olsun umut oluruz” diye konuştu.

Çekimleri tamamlanan klip, 2 Mayıs'tan itibaren yayınlanacak.