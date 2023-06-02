İhlas Haber Ajansı

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Hastane inşaatında iş kazası: 1 ölü

Samsun’da hastane inşaatında düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da hastane inşaatında düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyesi Mahallesi'ndeki Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane inşaatında çalışan işçilerden Ragıp Üzun (33) birinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ragıp Uzun yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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